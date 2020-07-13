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Казахские чиновники искажают статистику по коронавирусу и не могут остановить пандемию

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Казахские чиновники искажают статистику по коронавирусу и не могут остановить пандемию

Министерство здравоохранения Казахстана 13 июля опубликовало данные по количеству смертей от коронавируса. Информация обновляется каждую неделю, однако чиновники замалчивают статистические показатели.

Официальные ведомства не включают пневмонию в статистику по коронавирусу, так как по анализам пациенты имеют отрицательный результат. Врач из Алматы Мынжылкы Бердихождаева считает, что чиновники целенаправленно искажают информацию. Неправильное трактование диагноза приводит к несвоевременному оказанию медицинской помощи, отказе в госпитализации, увеличению смертности.

Чиновники сами не могут выяснить, сколько людей в стране болеет на самом деле. Больницы переполнены, большое количество пациентов лечится дома. Полиция арестовывает перекупщиков лекарств, которых не хватает даже в лечебных учреждениях. В некоторых больницах не достаточно даже гигиенических принадлежностей и простой воды. Люди надеются только на себя.

По официальным данным Минздрава Казахстана, в стране погибло уже 28 медиков.  Чтобы поддержать врачей, чиновники устроили для них 13 июля в день национального траура флэш-моб. Медиков заставили выйти в жаркий день на улицу и встать в один ряд. В этот же день информация о количестве погибших от коронавируса врачей была удалена с официальных сайтов.

ПВ

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