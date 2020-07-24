Пашинян сообщил об улучшении эпидситуации по коронавирусу в Армении
24 июля 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Армении впервые с июня зарегистрировано менее 10 тысяч граждан, лечащихся от коронавирусной инфекции.
Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметивший, что такой показатель впервые достигнут с 14 июня.
Пашинян подчеркнул, что «есть основания полагать, что мы не просто начали преодолевать пандемию, но и сможем лучше противостоять предполагаемой второй волне осенью». Премьер посетовал, что как только эпидситуация в Армении немного улучшилась, в соцсетях снова появились призывы не носить маски и не дезинфицировать руки.
«Даже незначительное улучшение, которого удалось добиться, связано с сознательностью людей, соблюдающих противоэпидемические правила», – заявил Пашинян.
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