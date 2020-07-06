Спортсмены из Армении не будут участвовать в Играх стран СНГ из-за COVID-19
6 июля 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Стало известно, что армянские спортсмены не примут участия в Играх стран СНГ из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.
"К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией наша страна не сможет принять участие в Играх стран СНГ", - отметил мужчина.
Уточняется: соревнование планируется провести с 4 по 11 сентября в Казани.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.