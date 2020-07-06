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Спортсмены из Армении не будут участвовать в Играх стран СНГ из-за COVID-19

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Спортсмены из Армении не будут участвовать в Играх стран СНГ из-за COVID-19
Флаг Армении. Фото: pixabay.com

Стало известно, что армянские спортсмены не примут участия в Играх стран СНГ из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

"К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией наша страна не сможет принять участие в Играх стран СНГ", - отметил мужчина.

Уточняется: соревнование планируется провести с 4 по 11 сентября в Казани.

Ранее сообщалось: в Нижегородской области число случаев заражения коронавирусом превысило 18,8 тысячи.

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