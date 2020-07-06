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В Нижегородской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Нижегородской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией
Вирус. Фото: pixabay.com

В Нижегородской области число случаев заражения коронавирусом превысило 18,8 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в области общее число заболевших сейчас составляет 18 826 человек. При этом около 4,6 тысячи зараженных находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи жителей лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

С начала пандемии в регионе умерли 268 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели 12 360 человек.

Ранее сообщалось: в Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 330.   

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