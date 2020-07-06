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В Армении число зараженных COVID-19 достигло 28936

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Армении число зараженных COVID-19 достигло 28936
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 330. Об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Известно, что в рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

Сейчас в регионе подтверждено 28 936 случаев коронавируса. С начала пандемии вылечились 16 302 пациента, скончался 491 человек. Отмечается: на лечении находятся 11 984 жителя, проведено 123 815 тестов.   

Ранее сообщалось: в Алтайском крае зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом.

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