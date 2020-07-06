В Алтайском крае зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

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6 июля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Известно, что это самый высокий прирост с начала пандемии.

Уточняется: самое большое количество заболевших в Барнауле – 48 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 4538 пациентов, в том числе 450 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных сейчас – 88 человек, на аппарате ИВЛ - 25.

Всего за весь период эпидемии скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, выздоровело 3253 пациента (2930 взрослых и 323 ребенка).

Ранее сообщалось: в инфекционной больнице №2 в Москве находятся 125 пациентов с коронавирусом.