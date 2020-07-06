В инфекционной больнице №2 в Москве находятся 125 пациентов с коронавирусной инфекцией

Стало известно, что лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 125 человек, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Уточняется: всего в медицинском учреждении находятся 638 пациентов, из них 194 человека с подозрением на COVID-19, 125 случаев уже подтверждено. Среди больных с коронавирусной инфекцией 10 детей, 14 беременных, рожениц и родильниц, 3 человека в хирургическом отделении, 10 пациентов в реанимации, 3 – на ИВЛ.
Краснова добавила, что больницы выписали 14 человек, из них один выздоровел от коронавируса нового типа.
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