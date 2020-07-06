Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В инфекционной больнице №2 в Москве находятся 125 пациентов с коронавирусной инфекцией

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В инфекционной больнице №2 в Москве находятся 125 пациентов с коронавирусной инфекцией
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Стало известно, что лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 125 человек, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

Уточняется: всего в медицинском учреждении находятся 638 пациентов, из них 194 человека с подозрением на COVID-19, 125 случаев уже подтверждено. Среди больных с коронавирусной инфекцией 10 детей, 14 беременных, рожениц и родильниц, 3 человека в хирургическом отделении, 10 пациентов в реанимации, 3 – на ИВЛ.  

Краснова добавила, что больницы выписали 14 человек, из них один выздоровел от коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось: летние кафе открываются в Новосибирской области.

ЕЧ

В мире

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, какие страны способны стать плацдармами для новой войны Запада против России. По мнению специалиста, данный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десятилетия.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью