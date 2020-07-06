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Летние кафе открываются в Новосибирской области

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Летние кафе открываются в Новосибирской области
кафе, pixabay.com

Власти Новосибирской области приняли решение о восстановлении работы предприятий общепита в формате летних кафе и веранд, поскольку в регионе установилась стабильная эпидемиологическая обстановка.

В рамках оперативного совещания в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил принять решение о снятии ограничений на деятельность кафе и попросил министерство промышленности и торговли оперативно подготовить необходимые документы.

Подчеркивается, что власти региона считают возможным принимать "аккуратные решения" о снятии ограничений на работу отдельных организаций и дальше.

ЕТ

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