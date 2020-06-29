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В Курганской области с 30 июня возобновят работу кинотеатры и кафе на улицах

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Курганской области с 30 июня возобновят работу кинотеатры и кафе на улицах
Рестораны. Фото: pixabay.com

В Курганской области кинотеатры и уличные веранды ресторанов планируют открыть с 30 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в условиях коронавируса. Об этом рассказал региональный оперштаб.

Уточняется: сейчас идёт подготовка к открытию объектов, для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, которые необходимо строго соблюдать.

Например, террасам ресторанов необходимо обеспечить входной фильтр для посетителей, термометрию, социальную дистанцию между столами, рассадку гостей таким образом, чтобы за одним столом находились не более четырёх человек, работу персонала в перчатках и масках.

Кинотеатрам стоит обеспечить наличие антисептиков для обработки рук посетителей, работу сотрудников в масках и перчатках, социальную дистанцию для посетителей как при организации рассадки в зале, так и в других местах общего пользования, обработку поверхностей и уборку залов после каждого сеанса.

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