В Ставропольском крае число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 5 тыс.человек
29 июня 2020, 10:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Ставропольском крае число заразившихся COVID-19 превысило 5 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.
За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились 90 человек, общее число инфицированных сейчас составляет 5 063 пациента. За последние 24 часа число выздоровевших увеличилось на 32 человека, а за все время выписано 2 849 больных. Также скончались 95 жителей.
«Все ресурсы для оказания помощи заболевшим есть, абсолютное большинство больничных коек и аппаратов ИВЛ из созданного нами резерва - свободны", - уточнил Владимиров.
Ранее сообщалось: в Тамбовской области четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом.
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