В Ставропольском крае число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 5 тыс.человек

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае число заразившихся COVID-19 превысило 5 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились 90 человек, общее число инфицированных сейчас составляет 5 063 пациента. За последние 24 часа число выздоровевших увеличилось на 32 человека, а за все время выписано 2 849 больных. Также скончались 95 жителей.

«Все ресурсы для оказания помощи заболевшим есть, абсолютное большинство больничных коек и аппаратов ИВЛ из созданного нами резерва - свободны", - уточнил Владимиров.

Ранее сообщалось: в Тамбовской области четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом.