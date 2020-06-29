В Тамбовской области за минувшие сутки шесть детей заразились коронавирусом

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29 июня 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Тамбовской области четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала администрация региона.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19. Из них: 17 мужчин, 21 женщина, 6 детей (девочки 2, 15 лет, мальчики 3, 6, 11, 15 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими до этого.

Всего в области с начала пандемии число случаев коронавирусной инфекции выроло до 4681 , из них 1645 без клинических проявлений.

Уже выздоровели 2883 пациента, в том числе 1353 были выписаны из стационара, 1530 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Скончался 21 человек.

Ранее сообщалось: с 2 июля власти Якутии снимут меры ограничения, введенные ранее из-за коронавируса нового типа, при положительной динамике по снижению количества заболевших.