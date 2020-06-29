В Якутии с 2 июля могут снять ограничения по COVID-19

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29 июня 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

С 2 июля власти Якутии снимут меры ограничения, введенные ранее из-за коронавируса нового типа, при положительной динамике по снижению количества заболевших. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев.

За минувшие сутки в Якутии были выявлены 50 случаев заболевания коронавирусом, в частности, 37 – в Якутске. В общей сложности с начала эпидемии на территории региона зарегистрировали 4 178 инфицированных, выздоровел 3 261 пациент.

Айсен Николаев уточнил, что главная задача властей Якутии на ближайшие дни – сохранение положительной динамики по снижению количества больных. Это позволит с 2 июля снять ограничения, действующие во многих районах.