В Якутии с 2 июля могут снять ограничения по COVID-19

С 2 июля власти Якутии снимут меры ограничения, введенные ранее из-за коронавируса нового типа, при положительной динамике по снижению количества заболевших. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев.
За минувшие сутки в Якутии были выявлены 50 случаев заболевания коронавирусом, в частности, 37 – в Якутске. В общей сложности с начала эпидемии на территории региона зарегистрировали 4 178 инфицированных, выздоровел 3 261 пациент.
Айсен Николаев уточнил, что главная задача властей Якутии на ближайшие дни – сохранение положительной динамики по снижению количества больных. Это позволит с 2 июля снять ограничения, действующие во многих районах.
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