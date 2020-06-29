Количество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч

Количество жертв коронавируса нового типа в мире в минувшее воскресенье, 28 июня, достигло 500 108. Соответствующую информацию накануне предоставили специалисты Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число жертв COVID-19 приходится на США (более 125,7 тысяч), Бразилию (более 57 тысяч), а также Великобританию (более 43,6 тысяч).
Напомним, к настоящему моменту коронавирусная инфекция выявлена более чем у 10 миллионов человек на планете. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Соединенных Штатах (2 539 544), Бразилии (1 313 667), России (633 542) и Индии (528 859).
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