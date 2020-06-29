В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июня 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

бар, pixabay.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отдал распоряжение закрыть бары в нескольких округах штата, в частности, в Лос-Анджелесе, из-за вспышки COVID-19. Ранее такие меры приняли власти Техаса и Флориды.

Ранее на территории Техаса, Флориды и Калифорнии было выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом нового типа.

Ньюсом уточнил, что бары следует закрыть в округах Лос-Анджелес, Фресно, Керн, Империал, Кингс, Сан-Хоакин и Туларе. Кроме того, калифорнийские власти рекомендуют временно прекратить работу заведений в Сакраменто, Контра-Косте, Риверсайде, Сен-Бернардино, Вентуре, Санта-Барбаре, Санта-Кларе и Станислаусе.