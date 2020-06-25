В США назревает кризис из-за коронавируса

Соединенные Штаты начинают тонуть в пандемии. В сутки начали регистрировать под 40 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Таковы данные ресурса Worldometers.
Накануне в Соединенных Штатах заразились 38 386 человек. Во вторник этот показатель превысил 36 тысяч человек. И судя по графику к пятнице среднесуточное количество диагнозов установит новый рекорд, превысив отметку в 40 тысяч.
По количеству заболеваний лидирует штат Нью-Йорк. Но там уже ситуацию взяли под контрль. Количество новых заболеваний снизилось до сотен.
В лидеры начали выбиваться другие штаты. В Техасе количество новых случаев заболеваний первысило шесть тысяч. Во Флориде этот показатель был выше пяти тысяч.
Именно по этому поводу накануне в американском парламенте были слушания. Главный врач США заявил, что коронавирус «поставил страну на колени».
|
Штаты
|
Новые диагнозы
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США в целом
|
+38,386
|
Техас
|
+6,177
|
Флорида
|
+5,511
|
Калифорния
|
+4,966
|
Аризона
|
+1,795