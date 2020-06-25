В США назревает кризис из-за коронавируса

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25 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Главный врач США Роберт Редфилд на фото Ggloballookpress.com/ Kevin Dietsch

Соединенные Штаты начинают тонуть в пандемии. В сутки начали регистрировать под 40 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне в Соединенных Штатах заразились 38 386 человек. Во вторник этот показатель превысил 36 тысяч человек. И судя по графику к пятнице среднесуточное количество диагнозов установит новый рекорд, превысив отметку в 40 тысяч.

По количеству заболеваний лидирует штат Нью-Йорк. Но там уже ситуацию взяли под контрль. Количество новых заболеваний снизилось до сотен.

В лидеры начали выбиваться другие штаты. В Техасе количество новых случаев заболеваний первысило шесть тысяч. Во Флориде этот показатель был выше пяти тысяч.

Именно по этому поводу накануне в американском парламенте были слушания. Главный врач США заявил, что коронавирус «поставил страну на колени».

Штаты Новые диагнозы США в целом +38,386 Техас +6,177 Флорида +5,511 Калифорния +4,966 Аризона +1,795