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В США назревает кризис из-за коронавируса

, 17:25 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США назревает кризис из-за коронавируса
Главный врач США Роберт Редфилд на фото Ggloballookpress.com/ Kevin Dietsch

Соединенные Штаты начинают тонуть в пандемии. В сутки начали регистрировать под 40 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне в Соединенных Штатах заразились 38 386 человек. Во вторник этот показатель превысил 36 тысяч человек. И судя по графику к пятнице среднесуточное количество диагнозов установит новый рекорд, превысив отметку в 40 тысяч.

По количеству заболеваний лидирует штат Нью-Йорк. Но там уже ситуацию взяли под контрль. Количество новых заболеваний снизилось до сотен.

В лидеры начали выбиваться другие штаты. В Техасе количество новых случаев заболеваний первысило шесть тысяч. Во Флориде этот показатель был выше пяти тысяч.

Именно по этому поводу накануне в американском парламенте были слушания. Главный врач США заявил, что коронавирус «поставил страну на колени».

Штаты

Новые диагнозы

США в целом

+38,386

Техас

+6,177

Флорида

+5,511

Калифорния

+4,966

Аризона

+1,795

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