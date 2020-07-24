Ядерное оружие является серьезным сдерживающим фактором

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24 июля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

фото: соцсети

Растущая мощь Китая всё сильнее напрягает его соседей и конкурентов. И это может стать очень сильным побудительным мотивом для создания антикитайской коалиции.

Важнейшим военным ограничением для реализации этого сценария является наличие у США и Индии с одной стороны и у Китая - с другой ядерного оружия и средств его доставки. Причем размеров ядерных арсеналов Индии и Китая никто не знает (а известные оценки почти наверняка преуменьшены, особенно применительно к Китаю). Да и общие возможности Ракетных войск НОАК всерьез никому не известны. Взаимное гарантированное уничтожение никому из потенциальных участников войны, разумеется, не интересно.

Есть и политическое ограничение. Даже в Токио и Канберре, не говоря уже о Дели, могут возникнуть опасения (причем отнюдь не лишенные оснований), что Вашингтон просто использует их в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических и экономических задач. В итоге весь ущерб и все потери (и то, и другое, даже в случае победы, будет огромным) достались бы Японии, Австралии и, главное, Индии, а все выгоды получили бы США. Примеры Грузии, Украины и курдов вряд ли могут кого-то вдохновить.

Читать статью полностью: США может использовать противостояние Индии и Китая для решения геополитических задач