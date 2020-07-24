США может использовать противостояние Индии и Китая для решения геополитических задач

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

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Претендуя на роль новой сверхдержавы и видя своим главным геополитическим конкурентом, в первую очередь, Китай - Индия, однако, проигрывает этому конкуренту практически по всем параметрам. В частности, Индия имеет с Китаем серьезные территориальные споры, регулярно перерастающие в вооруженное противостояние (подобно тому, что случилось в мае-июне нынешнего года). При этом, ВС Индии по всем параметрам слабее НОАК, а ВПК Индии (формально очень мощный) может только мечтать о возможностях китайского ВПК.

По всем этим причинам, в случае полномасштабной войны против КНР, Индии будет крайне сложно рассчитывать на победу. И совсем плохо ей станет в том случае, если Китаю удастся привлечь на свою сторону соседей Индии – Пакистан, Мьянму, Бангладеш, Шри-Ланку. Причем насчет самой сильной из этих стран, Пакистана, особых сомнений быть не может, для него Индия – смертельный враг с момента возникновения этих двух государств в 1947 г. В такой ситуации Индии остается надеяться лишь на ядерное сдерживание. Правда, не надо забывать о том, что и ракетно-ядерный арсенал Китая гораздо (скорее всего – в разы) сильнее индийского, а пакистанский, по-видимому, почти равен индийскому.

Тем не менее, всю эту печальную для Индии ситуацию можно развернуть в противоположную сторону. Не только Индия, но и Япония крайне болезненно относится к росту китайской военной мощи по причинам исторического характера. Для США нынешняя КНР – просто важнейший геополитический конкурент, претендующий на то, чтобы заменить Америку в качестве мирового гегемона. Австралия находится далеко от Китая, но его растущее давление уже тоже очень заметно испытывает (в частности – в стране-континенте быстро растет китайская диаспора). При этом Канберра – давний союзник Вашингтона, иногда даже более близкий, чем Лондон. В результате уже несколько лет идет обсуждение возможности создания коалиции Вашингтона, Токио, Дели и Канберры. Формально это коалиция будет «миротворческой», фактически – однозначно антикитайской. Никаких других задач, кроме сдерживания Пекина, перед такой коалицией поставить просто невозможно.

Реальное оформление подобного союза стало бы крупнейшим вызовом для современной КНР (по крайней мере – за весь 40-летний период с начала реформ). Совокупный потенциал ВС США, Японии, Индии и Австралии выше, чем у НОАК. Тем более что огромная мощь сухопутных войск НОАК при этом практически обесценивается: воевать с Индией через Гималаи почти невозможно, а остальные три участника потенциальной коалиции не имеют с Китаем наземных границ. Зато коалиция получает возможность наносить по территории КНР авиационные и ракетные удары «со всех азимутов», по крайней мере – с южных и восточных направлений.

ВВС США, получив в свое распоряжение аэродромную сеть не только Японии, но и Индии (Австралия слишком далеко от потенциального ТВД), смогут «развернуться» во всю свою гигантскую мощь, которая, к тому же, будет очень существенно усилена авиационными потенциалами всех трех союзников (включая и Австралию). В то же время, ВВС НОАК и ВМС НОАК будут «раздерганы» по всем этим направлениям, подвергаясь очень серьезному перенапряжению. Зато ВМС США вместе с весьма мощными флотами остальных трех стран коалиции гарантированно перережут все морские коммуникации Китая, нанеся тяжелый удар по его экономике, сильно зависящей от импорта сырья. Россия полностью эти потребности не покроет, а в войну на стороне Пекина уж точно не ввяжется (разве что выразит словесную поддержку и, возможно, окажет помощь поставками оружия, которые радикально ситуацию не переломят). Лишится Пекин и других союзников: с точки зрения Пакистана, не говоря уже о Мьянме, Бангладеш, Шри-Ланке, одно дело – воевать в союзе с Китаем против одной Индии и совершенно другое дело – против «четверной коалиции». Даже для Исламабада это станет очевидным самоубийством, на которое он, разумеется, не пойдет. И Пхеньян вряд ли пожертвует собой ради своего «главного союзника» (которого, на самом деле, ненавидит как никого другого на Земле). Более того, если дела у Китая пойдут совсем плохо, к коалиции может присоединиться Тайбэй. ВС Тайваня обладают весьма значительным потенциалом, остров очень удобен для коалиции в качестве «непотопляемого авианосца». В обмен на военную помощь Тайвань наверняка получит официальное признание независимости.

Важнейшим военным ограничением для реализации и этого сценария является тот же фактор - наличие у США и Индии с одной стороны и у Китая с другой ядерного оружия и средств его доставки. Причем размеров ядерных арсеналов Индии и Китая никто не знает (а известные оценки почти наверняка преуменьшены, особенно применительно к Китаю). Да и общие возможности Ракетных войск НОАК всерьез никому не известны. Взаимное гарантированное уничтожение никому из потенциальных участников войны, разумеется, не интересно.

Есть и политическое ограничение. Даже в Токио и Канберре, не говоря уже о Дели, могут возникнуть опасения (причем отнюдь не лишенные оснований), что Вашингтон просто использует их в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических и экономических задач. В итоге весь ущерб и все потери (и то, и другое даже в случае победы будет огромным) достались бы Японии, Австралии и, главное, Индии, а все выгоды получили бы США. Примеры Грузии, Украины и курдов вряд ли могут кого-то вдохновить.

По всем этим причинам война «четверки» против Китая не кажется очень вероятной. С другой стороны, растущая мощь Китая всё сильнее напрягает его соседей и конкурентов. И это может стать очень сильным побудительным мотивом для создания указанной коалиции (особенно в том случае, если в ноябре президентом США вновь будет избран Трамп). На что Пекин начнет реагировать весьма предсказуемым, т.е. крайне негативным образом, в частности – дальнейшим форсированным наращиванием военной мощи. Возникнет нарастающая конфронтация, у которой будет своя логика. А эта логика может «случайно» привести к войне. Поэтому всё возможно.