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У Нью-Дели есть единственный шанс выиграть войну против Китая

, 15:42 [ «Аргументы Недели», ]

У Нью-Дели есть единственный шанс выиграть войну против Китая
фото: соцсети

Не только Индия, но и Япония крайне болезненно относится к росту китайской военной мощи по причинам исторического характера. Для США нынешняя КНР – просто важнейший геополитический конкурент, претендующий на то, чтобы заменить Америку в качестве мирового гегемона.

Австралия находится далеко от Китая, но его растущее давление уже тоже очень заметно испытывает (в частности – в стране-континенте быстро растет китайская диаспора). При этом Канберра – давний союзник Вашингтона, иногда даже более близкий, чем Лондон. В результате уже несколько лет идет обсуждение возможности создания коалиции Вашингтона, Токио, Дели и Канберры. Формально это коалиция будет «миротворческой», фактически – однозначно антикитайской. Никаких других задач, кроме сдерживания Пекина, перед такой коалицией поставить просто невозможно. 

Читать статью полностью: США может использовать противостояние Индии и Китая для решения геополитических задач

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