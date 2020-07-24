У Нью-Дели есть единственный шанс выиграть войну против Китая
24 июля 2020, 15:42[ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]
Не только Индия, но и Япония крайне болезненно относится к росту китайской военной мощи по причинам исторического характера. Для США нынешняя КНР – просто важнейший геополитический конкурент, претендующий на то, чтобы заменить Америку в качестве мирового гегемона.
Австралия находится далеко от Китая, но его растущее давление уже тоже очень заметно испытывает (в частности – в стране-континенте быстро растет китайская диаспора). При этом Канберра – давний союзник Вашингтона, иногда даже более близкий, чем Лондон. В результате уже несколько лет идет обсуждение возможности создания коалиции Вашингтона, Токио, Дели и Канберры. Формально это коалиция будет «миротворческой», фактически – однозначно антикитайской. Никаких других задач, кроме сдерживания Пекина, перед такой коалицией поставить просто невозможно.
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