Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма

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24 июля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Киев разработал документ под названием «Стратегия деоккупации» Крыма». Соответствующую информацию в беседе с журналистами озвучила Эмине Джапарова, заместитель главы министерства иностранных дел Украины.

По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации». Замминистра выразила надежду на то, что в будущем украинские власти смогут презентовать данную стратегию «на разных уровнях».

Ранее сообщалось, что Николай Азаров, бывший руководитель правительства Украины, рассказал, почему президент страны Владимир Зеленский может досрочно уйти в отставку.