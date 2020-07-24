Трехлетний ребенок с COVID-19 скончался в Бельгии

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24 июля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

стетоскоп, pixabay.com

В пятницу, 24 июля, власти Бельгии, где в течение нескольких недель наблюдается рост случаев заражения C0VID-19, сообщили о смерти трехлетнего ребенка, который ранее заразился коронавирусом нового типа.

Официальный представитель антикризисного центра по борьбе с коронавирусом Бадевейн Катри заявил, что новость о кончине ребенка в результате заражения коронавирусное инфекцией, глубоко трогает сотрудников организации не только как ученых, но и как родителей.

Подчеркивается, что в последние дни в Бельгии в среднем от коронавируса нового типа каждый день умирают три человека.