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За сутки в России скончались 154 пациента с COVID-19

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 154 пациента с COVID-19
анализ, Rainer Droese via www.imago-imag/www.imago-images.de

За минувшие сутки в России скончались 154 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в пятницу оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за прошедшие 24 часа, 27 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 15 – на территории Архангельской области, 11 – в Москве, 10 – в Московской области.

С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации коронавирусная инфекция унесла жизни 13 046 пациентов.

Ранее сегодня стало известно, что общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 800 тысяч.

ЕТ

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