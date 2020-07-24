За сутки в России скончались 154 пациента с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

анализ, Rainer Droese via www.imago-imag/www.imago-images.de

За минувшие сутки в России скончались 154 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в пятницу оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за прошедшие 24 часа, 27 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 15 – на территории Архангельской области, 11 – в Москве, 10 – в Московской области.

С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации коронавирусная инфекция унесла жизни 13 046 пациентов.

Ранее сегодня стало известно, что общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 800 тысяч.