За сутки в России скончались 154 пациента с COVID-19
24 июля 2020, 11:08[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончались 154 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в пятницу оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за прошедшие 24 часа, 27 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 15 – на территории Архангельской области, 11 – в Москве, 10 – в Московской области.
С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации коронавирусная инфекция унесла жизни 13 046 пациентов.
Ранее сегодня стало известно, что общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 800 тысяч.
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