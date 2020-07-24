В России количество случаев заражения COVID-19 превысило 800 тысяч

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24 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 5 811. Согласно последней информации, общее число заболевших COVID-19 на территории страны превысило 800 тысяч.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что за прошедшие 24 часа в РФ новые случаи заражения были зафиксированы в 84 регионах. Подчеркивается, что у 1 477 граждан нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

С начала пандемии в России зарегистрировали 800 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.