В России количество случаев заражения COVID-19 превысило 800 тысяч
24 июля 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 5 811. Согласно последней информации, общее число заболевших COVID-19 на территории страны превысило 800 тысяч.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что за прошедшие 24 часа в РФ новые случаи заражения были зафиксированы в 84 регионах. Подчеркивается, что у 1 477 граждан нет каких-либо клинических проявлений заболевания.
С начала пандемии в России зарегистрировали 800 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.