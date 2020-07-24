Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
24 июля 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВОЗ
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире за минувшие сутки увеличилось более чем на 247 тысяч. Общее число заболевших превысило 15 миллионов человек.
Всемирная организация здравоохранения, уточнила, что за прошедшие 24 часа в мире было выявлено 247 225 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами COVID-19 за 24 часа стали 7 097 пациентов, а общее количество умерших достигло 650 150.
В общей сложности коронавирусом заболели 15 012 731 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке – 7 948 513 и Европе – 3 147 860.
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