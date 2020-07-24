Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

анализы, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире за минувшие сутки увеличилось более чем на 247 тысяч. Общее число заболевших превысило 15 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения, уточнила, что за прошедшие 24 часа в мире было выявлено 247 225 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами COVID-19 за 24 часа стали 7 097 пациентов, а общее количество умерших достигло 650 150.

В общей сложности коронавирусом заболели 15 012 731 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке – 7 948 513 и Европе – 3 147 860.