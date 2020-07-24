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В Бразилии зарегистрировали почти 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Бразилии зарегистрировали почти 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Сан-Паулу, Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Бразилии количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось почти на 60 тысяч. Об этом минувшей ночью заявили сотрудники минздрава страны.

Уточняется, что количество случаев заболевания COVID-19 в Бразилии за прошедшие 24 часа выросло на 59 961 и составило 2 287 475 человек. Известно, что за сутки коронавирус нового типа унес жизни 1 311 пациентов, общее количество жертв болезни составило 84 082.

В бразильском минздраве добавили, что к настоящему моменту выздоровели и были выписаны из больниц 1 570 237 пациентов.

ЕТ

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