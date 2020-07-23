Бразилия установила новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

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23 июля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Бразилии установлен новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки.

В стране за последние 24 часа было сделано 67 860 положительных тестов на коронавирус – это абсолютный рекорд.

Предыдущий рекорд, 54 771 новый случай за сутки, был установлен 19 июня. 16 777 новых случаев заражения были зафиксированы в ставшем эпицентром пандемии штате Сан-Паулу – это тоже рекордная на сегодняшний день цифра. Общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 2,2 млн человек.

За последние сутки умерли 1284 человека, всего с начала пандемии в Бразилии скончался уже 82 771 пациент.