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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн
лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

Вечером в среду стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 15 миллионов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Университетом Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации университета, к настоящему моменту в мире коронавирусная инфекция выявлена у 15 000 424 человек. Максимальное число зарегистрированных случаев заражения (3 915 780) приходятся на Соединенные Штаты Америки, на втором месте находится Бразилия (2 159 654), а на третьем – Индия (1 193 078).

Подчеркивается, что коронавирус нового типа к 22 июля унес жизни 617 832 пациентов в разных странах мира.

ЕТ

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