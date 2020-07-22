Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн

Вечером в среду стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 15 миллионов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Университетом Джонса Хопкинса.
Согласно последней информации университета, к настоящему моменту в мире коронавирусная инфекция выявлена у 15 000 424 человек. Максимальное число зарегистрированных случаев заражения (3 915 780) приходятся на Соединенные Штаты Америки, на втором месте находится Бразилия (2 159 654), а на третьем – Индия (1 193 078).
Подчеркивается, что коронавирус нового типа к 22 июля унес жизни 617 832 пациентов в разных странах мира.
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