Калифорния вышла на первое место по количеству заразившихся COVID-19 в США

Американские журналисты в среду, 22 июля, сообщили, что Калифорния к настоящему моменту вышла на первое место в Соединенных Штатах Америки по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа.
Накануне число зарегистрированных случаев инфицирования в Калифорнии превысило 409 тысяч, вследствие чего штат по данному показателю обошел Нью-Йорк, где выявлено 407 326 заболевших, и вышел на первое место в стране.
Напомним, ранее стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки зафиксировано уже более 3,9 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 с начала пандемии унес жизни 142 тысяч американцев.
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