Депутат Земцов отреагировал на проведение первой молитвы в соборе Святой Софии
24 июля 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Николай Земцов прокомментировал ситуацию с собором Святой Софии в Турции, где прошла первая молитва исламистов. Земцов сравнил религию в России и за рубежом.
«Российский ислам иной. Пройденный многосотлетний опыт дает возможность в ситуации со Святой Софией дает нам право рассчитывать на русских мусульман как на союзников… Факт чужой религии мы воспринимаем с большим уважением», - заявил депутат.
Земцов отметил, что присвоение чужой святыни не прибавит Турции авторитета в исламском мире. Он также поддержал идею бойкотировать турецкие курорты и признался, что сам любит отдыхать в России, передает ФБА "Экономика сегодня".
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