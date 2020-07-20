Какие христианские храмы в Турции стали мечетями кроме собора Святой Софии

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20 июля 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: соцсети

После возвращения статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле, обеспокоенность в связи с этим решением выразили власти разных стран, а также константинопольский и московский патриархи. Представители ЮНЕСКО и ученые обсуждают, удастся ли сохранить памятник архитектуры и истории доступным для исследователей и туристов.

Беспокойство вызывают находящиеся в храмовом комплексе фрески и мозаики - уникальные образцы византийской культуры. Известно, что во времена завоевания Константинополя в соборе Святой Софии многие изображения закрашивали белой известью. Связано это было с тем, что в исламе любое изображение бога запрещено.

Собор Святой Софии – не первый христианский храм в Турции, ставший мечетью, музеем, а затем снова мечетью. Ранее статус мечети уже получили:

• в 2011 году – Святая София в Никее (Изнике),

• в 2013 году – Святая София в Трабзоне,

• В 2019 году церковь Христа Спасителя в Полях.

После завоевания Османской империей Византии, все эти храмы стали мечетями. В ХХ веке эти памятники культуры превратились в музеи. В некоторых из них сохранились фрески и мозаики.