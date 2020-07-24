В мире число заболевших коронавирусом превысило 15,5 млн человек
24 июля 2020, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВОЗ
В мире коронавирусом нового типа к настоящему моменту заразились 15,5 млн человек. Ключевым очагом коронавирусной инфекции по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки, где заболели более 4 млн граждан.
В Индии, Мексике и Аргентине сейчас также фиксируются рекордные показатели суточного прироста новых заразившихся коронавирусом.
Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения, за прошедщие сутки по всему миру было зарегистрировано более 247,2 тысячи заболевших. Уточняется, что это стало вторым по величине показателем за все время пандемии COVID-19.
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