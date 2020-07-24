В Кремле оценили санкции США в отношении Кадырова

24 июля 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Кремле днем в пятницу, 24 июля, прокомментировали введение санкций госдепартаментом Соединенных Штатов Америки в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его супруги и двух дочерей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что введение ограничений в отношении членов семьи Рамзана Кадырова трудно объяснить. Он также назвал данные действия американского внешнеполитического ведомства "крайне недружественными".
В Кремле подчеркнули, что вполне естественно, что такое решение властей США вызывает противодействие со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации.
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