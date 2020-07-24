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В Кремле оценили санкции США в отношении Кадырова

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Кремле оценили санкции США в отношении Кадырова
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле днем в пятницу, 24 июля, прокомментировали введение санкций госдепартаментом Соединенных Штатов Америки в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его супруги и двух дочерей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что введение ограничений в отношении членов семьи Рамзана Кадырова трудно объяснить. Он также назвал данные действия американского внешнеполитического ведомства "крайне недружественными".

В Кремле подчеркнули, что вполне естественно, что такое решение властей США вызывает противодействие со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации.

ЕТ

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