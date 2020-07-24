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Число заразившихся коронавирусом нового типа в Грузии достигло 1 104

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Грузии достигло 1 104
пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В Грузии количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки увеличилось на 19. В общей сложности число заболевших COVID-19 на территории стране достигло 1 104.

Согласно последней информации, с начала пандемии в Грузии скончались 16 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Подчеркивается, что выздоровели и были выписаны из больниц 912 человек, переболевших ранее коронавирусом нового типа.

В настоящий момент в режиме карантина в стране находятся 5 936 человек, под наблюдением врачей в стационарах – 268 пациентов.

ЕТ

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