Число заразившихся коронавирусом нового типа в Грузии достигло 1 104
24 июля 2020, 10:27[ «Аргументы Недели» ]
В Грузии количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки увеличилось на 19. В общей сложности число заболевших COVID-19 на территории стране достигло 1 104.
Согласно последней информации, с начала пандемии в Грузии скончались 16 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Подчеркивается, что выздоровели и были выписаны из больниц 912 человек, переболевших ранее коронавирусом нового типа.
В настоящий момент в режиме карантина в стране находятся 5 936 человек, под наблюдением врачей в стационарах – 268 пациентов.
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