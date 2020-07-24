В Барселоне рассказали, когда рассчитывают возобновить прием туристов из России
24 июля 2020, 09:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Советник по туризму и творческим промыслам мэрии Барселоны Шавьер Марсе в пятницу, 24 июля, рассказал, когда власти каталонской столицы рассчитывают возобновить прием путешественников из России.
Шавьер Марсе заявил, что надеется на нормализацию ситуации с туристическим транзитом с сентября-октября. По его словам, если во всей Европе не случится повторной крупной вспышки коронавируса нового типа, то уже с начала или середины осени Барселона может начать принимать туристов из стран, которые не входят в ЕС, в частности, россиян.
Марсе также назвал российский рынок стратегическим для столицы Каталонии. По его словам, россияне, посещающие Барселону, занимают третье место (после граждан США и Китая) по показателю "расходов на одного посетителя".
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