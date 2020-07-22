Специалисты оценили меры по возмещению расходов россиянам на отдых
22 июля 2020, 18:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович поддержал решение Правительства РФ о компенсациях гражданам затрат на приобретение туров по стране.
"Во-первых, не все приобретают дорогие туры, большинство сейчас пытаются сэкономить и купить подешевле. Пятнадцать тысяч будут не лишними. И во-вторых, если это случится, то сподвигнет туристов путешествовать не "дикарем", а через туроператоров", - объяснил Канторович.
Уточняется, что компенсация будет выплачиваться только после предъявления соответствующих документов. Россияне же будут чаще покупать туры из-за возврата средств, нежели бронировать путешествие самостоятельно.
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