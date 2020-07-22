Все новости >>

Аргументы Недели Туризм 13+

Специалисты оценили меры по возмещению расходов россиянам на отдых

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Специалисты оценили меры по возмещению расходов россиянам на отдых
Фото: pixabay.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович поддержал решение Правительства РФ о компенсациях гражданам затрат на приобретение туров по стране.

"Во-первых, не все приобретают дорогие туры, большинство сейчас пытаются сэкономить и купить подешевле. Пятнадцать тысяч будут не лишними. И во-вторых, если это случится, то сподвигнет туристов путешествовать не "дикарем", а через туроператоров", - объяснил Канторович.

Уточняется, что компенсация будет выплачиваться только после предъявления соответствующих документов. Россияне же будут чаще покупать туры из-за возврата средств, нежели бронировать путешествие самостоятельно.

АГ

Жаркое из блогов

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

20 июля Путин, несмотря на массовые акции в поддержку хабаровского губернатора, отрешил Фургала от должности главы региона "в связи с утратой доверия". Временно исполнять обязанности губернатора президент поставил другого представителя ЛДПР – депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью