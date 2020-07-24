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Трамп объяснил, почему США создали новый вид вооруженных сил

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Трамп объяснил, почему США создали новый вид вооруженных сил
президент США Дональд Трамп, Sarah Silbiger/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп в минувший четверг, 23 июля, заявил, что принял решение о создании Космических сил США, поскольку опасался, что Китай и Россия станут ключевыми игроками в космосе.

Трамп напомнил, что даже не говорил о создании Космических сил в рамках своей предвыборной кампании. По словам политика, уже позже, став президентом, он осознал, что страна нуждается в этом.

Американский лидер уточнил, что не хотел, чтобы КНР и Россия начали играть доминирующую роль в космосе.

Напомним, Космические силы США официально были основаны 20 декабря прошлого года.

ЕТ

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