На берега Японии выбрасывает лодки со скелетами

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23 июля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото globallookpress.com/ ROUELLE UMALI

На побережье Японии все чаще выбрасывает лодки со скелетами и трупами рыбаков. Об этом сообщает газета der Spiegel.

Японская полиция все чаще находит выброшенные на берег лодки. Они либо бывают пустыми, либо внутри обнаруживаются трупы и скелеты рыбаков.

«Это жестокие находки, которые японская полиция в последнее время делает все чаще», — сообщает der Spiegel: «Десятки лодок с трупами или скелетами умерших от голода северокорейских рыбаков прибивает к берегам страны».

В прошлом году море выбросило больше 150 таких лодок. По словам ученых причины носят глобальный характер. В последнее время рыбаки вынуждены выходить все дальше в море. Они теряют направление и погибают в море.

Уходить в море все дальше рыбаков вынуждает миграция кальмаров. Они вышли на новые маршруты из-за изменения климата.