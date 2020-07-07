Синоптик объяснила, почему погода в Москве напоминает «тропики»

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7 июля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: прогулка в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, почему в летние месяцы погода столичного региона похожа на климат в тропиках. По ее словам, с мая в Москве действительно идут обильные дожди, а именно теплые ливни, сообщает kp.ru.

«Мощные ливни мая, июня и июля-2020 связаны с тем, что к нам приходят очень теплые и до предела насыщенные влагой воздушные массы … Но это ливни, я бы сказала, с хорошим характером – теплые … дело в необычном расположении высотной фронтальной зоны. Сейчас же высотная фронтальная зона очень сильно изогнута, она волнистая, и волны эти подвижны. Некоторые ее участки сдвинуты далеко на север, в Арктику. Летом-2019 высотная фронтальная зона тоже была расположена аномально», - пояснила она.

Однако Позднякова отметила, что тогда она находилась намного южнее, чем обычно - на широте Черного моря. Именно поэтому лето в прошлом году было холодным, поскольку в Россию беспрепятственно проникал воздух с севера, уточнила она. Синоптик добавила, что «тропические ливни» могут опять пройти на следующей неделе.

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