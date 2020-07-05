Климатолог объяснил, чем опасна аномальная жара в России

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5 июля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: прогулка в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов прокомментировал прогноз Гидрометцентра о том, что некоторые регионы России ожидает температура свыше сорока градусов. Однако эксперт не считает, что это критично.

«За последние 40 лет в среднем на территории России потеплело на 2-2,5 градуса. Характер погоды менялся постепенно, но бросаться в глаза это стало именно сейчас. Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны», - пояснил он.

Семенов отметил, что такие климатические условия не будут ежегодными, но станут привычными для россиян. При этом климатолог не отрицает и опасные свойства аномальной жары, но для природы. По его словам, из-за смены погоды увеличивается риск появления частых катаклизмов.

«Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остается большим», - поделился он, отметив, что это является причиной образования грозовых процессов и смерчей.