В Британии профсоюзы начали сдаваться

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23 июля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Британские профсоюзы заключили соглашение с British Airways. Оно предполагает сокращение заработных плат и потерю сотен рабочих мест. Британия разочарована.

Соглашение еще должны подписать пилоты. Теперь профсоюзы должны уговорить их пойти на этот шаг. Принципиальное согласие уже согласовано между самим профсоюзом и компанией.

«В результате будут некоторые принудительные сокращения среди пилотного сообщества, и это вызывает огромное сожаление», — сетует профсоюз и начал объясняться: «Учитывая непримиримость BA, мы собрали лучший пакет, который мы можем, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест».

Компания новость о голосовании среди пилотов приветствовала. Она похвалила представителей профсоюза «за их тяжелую работу и неустанные усилия по поиску решений». Британская пресса выражает разочарование.

Поводом для переговоров стала пандемия. Это спровоцировало экономический кризис по всему миру. В Европе лидеры стран даже вынуждены были собраться на саммит, чтобы утвердить экономические меры борьбы с последствиями кризиса.

Пока непонятно, это сокращение заработных плат временное, до конца пандемии. Или соглашение стало чем-то вроде нулевой точки новых трудовых отношений бизнеса с работниками.

Ясно только, что это соглашение может спровоцировать аналогичные переговоры компаний по всей Великобритании.