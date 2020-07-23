Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Британии профсоюзы начали сдаваться

, 19:05 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Британии профсоюзы начали сдаваться
фото: pixabay.com

Британские профсоюзы заключили соглашение с British Airways. Оно предполагает сокращение заработных плат и потерю сотен рабочих мест. Британия разочарована.

Соглашение еще должны подписать пилоты. Теперь профсоюзы должны уговорить их пойти на этот шаг. Принципиальное согласие уже согласовано между самим профсоюзом и компанией.

«В результате будут некоторые принудительные сокращения среди пилотного сообщества, и это вызывает огромное сожаление», — сетует профсоюз и начал объясняться: «Учитывая непримиримость BA, мы собрали лучший пакет, который мы можем, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест».

Компания новость о голосовании среди пилотов приветствовала. Она похвалила представителей профсоюза «за их тяжелую работу и неустанные усилия по поиску решений». Британская пресса выражает разочарование.

Поводом для переговоров стала пандемия. Это спровоцировало экономический кризис по всему миру. В Европе лидеры стран даже вынуждены были собраться на саммит, чтобы утвердить экономические меры борьбы с последствиями кризиса.

Пока непонятно, это сокращение заработных плат временное, до конца пандемии. Или соглашение стало чем-то вроде нулевой точки новых трудовых отношений бизнеса с работниками.

Ясно только, что это соглашение может спровоцировать аналогичные переговоры компаний по всей Великобритании.

Мнение

Что делать с коррупцией в России: чем все закончится

Что делать с коррупцией в России: чем все закончится

Одна из первостепенных задач современного российского общества – это борьба с коррупцией. Но почему эта, на первый взгляд, не самая главная цель выдвинулась в приоритет? Разве нет других более актуальных тем? Разве развитие сельского хозяйства, промышленности, укрепление обороноспособности - менее важные, для государства, задачи? Чем же так важна эта самая борьба с коррупцией, давайте разбираться.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью