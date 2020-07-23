Эфиопия построила плотину на Голубом Ниле, Египту не хватает воды

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23 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

В 2011 г. Эфиопия приняла решение о постройке на Голубом Ниле крупнейшей в Африке ГЭС под названием «Великое возрождение Эфиопии». На данный момент реализация проекта близка к завершению. Выработка электроэнергии на строящейся ГЭС будет втрое выше, чем сейчас на всех электростанциях Эфиопии вместе взятых. Соответственно, электричество можно будет экспортировать.

Разумеется, столь грандиозное сооружение очень сильно повлияет на гидрологический режим Нила ниже места впадения в него Голубого Нила. Место это находится рядом со столицей Судана Хартумом. Соответственно, строительство ГЭС скажется на экономике и социальной сфере Судана и Египта (в частности, на 40% сократится выработка электроэнергии на знаменитой Асуанской ГЭС). Египет уже сейчас, без всякой эфиопской ГЭС, испытывает дефицит воды и электроэнергии, а после ее ввода в строй страну может ожидать настоящая экономическая и социальная катастрофа. Поэтому, как только Эфиопия начала строительство ГЭС, тогдашний президент Египта исламист Мурси начал прямо угрожать Аддис-Абебе военным ударом. Летом 2013 г. Мурси был свергнут в результате военного переворота. Новый президент Египта ас-Сиси не делает столь радикальных заявлений, но возможность военного решения вопроса явно сохраняется.

Читать статью полностью: Война за воду между Египтом и Эфиопией – вопрос времени