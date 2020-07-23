Украинский дипломат предрек возможное «наступление РФ» в случае отставки Зеленского
23 июля 2020, 15:33[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский уйдет с должности президента до окончания предусмотренного законодательством срока. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Роман Бессмертный, украинский дипломат.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Бессмертного, после отставки Зеленского может быть «несколько вариантов действий». В частности, дипломат предсказал, что на Украину, воспользовавшись внутренним конфликтом, может «напасть» Россия. Как отметил Роман Бессмертный, данный сценарий вызывает у него самые большие опасения.
Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что Александр Голуб, бывший депутат Верховной Рады, назвал «самое страшное» действие Владимира Зеленского за год работы на посту президента Украины.
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