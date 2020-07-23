В Казахстане не согласны с предположениями о 2 миллионах инфицированных коронавирусом
23 июля 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова не согласна с предположением экономиста Олжаса Худайбергенова о том, что в стране может быть 2 млн инфицированных коронавирусом.
По ее словам, бессимптомное носительство в мире больше варьируется от 15 до 40%, а не 85, как указано у него. При этом доля инфицированных, у которых развивается пневмония, тоже варьируется в пределах 20%.
Есмагамбетова полагает, что даже если учесть всех, у кого коронавирус не был подтвержден ПЦР-тестом, а также переболевших в легкой форме и бессимптомных носителей, общее число будет значительно меньше двух миллионов.
По официальным данным в Казахстане сейчас насчитывается почти 77 тысяч случаев коронавируса, скончались 610 человек.
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