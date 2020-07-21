В Казахстане отмечается улучшение эпидобстановки по коронавирусу

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21 июля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА

Власти Казахстана отмечают улучшение эпидобстановки, но до реальной стабилизации ситуации в стране еще далеко. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, удалось снизить ежесуточный прирост заражения коронавирусом с 4% до 2,1%, количество выздоровевших выросло на 60%. Он также отметил, что актуальной остается проблема недостаточного охвата населения ПЦР-тестированием. В Минздраве решили подключить к этой работе ветлаборатории и специалистов ветеринарных служб.

С 1 августа Минздрав Казахстана будет публиковать объединенную статистику по коронавирусу, эксперты не исключают, что Казахстан в итоге может войти в десятку стран с самым большим количеством инфицированных.