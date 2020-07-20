Московские врачи вылетели в Казахстан помогать бороться с коронавирусом

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20 июля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врачи. Фото: pixabay.com

Бригада из 15 столичных медиков отправилась в Костанайскую область на север Казахстана.

Здесь российские врачи будут оказывать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

Бригады будут посещать ковид-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Кроме этого, столичные медики займутся изучением эпидемиологической ситуации на территории Казахстана в период пандемии.