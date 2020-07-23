Опубликовано предсказание «норвежского Нострадамуса» о крахе США в 2020 году

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская семерка»

Президент США Дональд Трамп, Silbiger / Pool via CNP / MediaP / globallookpress.com

Йохан Галтунг, социолог из Норвегии, предсказал крах Соединенных Штатов в 2020 году. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает «Русская семерка», ученый, прозванный «норвежским Нострадамусом», изначально полагал, что североамериканское государство столкнется с серьезными проблемами к 2025-му, однако впоследствии скорректировал свой прогноз. По словам Галтунга, крах США приближают действия руководства страны во главе с президентом Дональдом Трампом. Социолог полагает, что Штаты лишатся статуса сверхдержавы уже в скором будущем, говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о том, что Трамп теряет шансы переизбраться на второй срок.