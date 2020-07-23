Описан возможный сценарий присоединения ДНР и ЛНР к России из-за осеннего Майдана на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предполагаемый новый Майдан на Украине способен привести к вхождению самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Соответствующий сценарий описан в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает издание News Front, на Украине циркулируют слухи, согласно которым противники президента Владимира Зеленского готовят ему Майдан осенью текущего года. Данный план может предполагать провокацию киевских военных на границе с Крымом с целью обвинения России в агрессии. В случае реализации такого варианта участники уличных протестов потребуют от Зеленского решительных ответных действий вроде выхода из минских договоренностей.

В процитированной публикации говорится, что отказ Киева от «Минска» развяжет Москве руки – в ДНР и ЛНР будет организован референдум о присоединении к России.

Ранее сообщалось, что украинский политик Александр Голуб назвал «самое страшное» действие Владимира Зеленского за год пребывания на посту главы государства.