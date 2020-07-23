Лукашенко заявил о небывалом урожае в этом году

23 июля 2020, 12:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: belta.by
Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока.
По его словам, такого никогда не было в истории страны. Лукашенко подчеркнул, что «если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране».
«У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств», – заявил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко напомнил белорусам о проблемах и заявил «то ли ещё будет после выборов».
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