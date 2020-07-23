Трамп допускает возможность закрытия консульств Китая в США

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23 июля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riafan.ru

Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Власти США потребовали от КНР закрыть ее консульство в Хьюстоне в штате Техас.

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия и других дипломатических представительств Китая на территории США, вслед за консульством в Хьюстоне. Представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что такие меры необходимы для защиты американской интеллектуальной собственности и личных данных граждан.

Ранее сообщалось, что США закрывают свое консульство в китайской Ухани, где впервые произошла вспышка коронавирусной инфекции. Американские власти приняли решение не возобновлять там работу дипмиссии.