Трамп допускает возможность закрытия консульств Китая в США
23 июля 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: riafan.ru
Власти США потребовали от КНР закрыть ее консульство в Хьюстоне в штате Техас.
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия и других дипломатических представительств Китая на территории США, вслед за консульством в Хьюстоне. Представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что такие меры необходимы для защиты американской интеллектуальной собственности и личных данных граждан.
Ранее сообщалось, что США закрывают свое консульство в китайской Ухани, где впервые произошла вспышка коронавирусной инфекции. Американские власти приняли решение не возобновлять там работу дипмиссии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.