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Источники: власти США решили закрыть консульство страны в Ухане

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

Источники: власти США решили закрыть консульство страны в Ухане
Ухань, Jeff Tzu-chao Lin/http://imagebroker.com/#/search/

Представитель администрации президента США Дональда Трампа в среду, 22 июля, заявил, что американские власти приняли решение не возобновлять работу консульства страны в китайском городе Ухань.

Согласно данным источников, такой шаг со стороны властей Соединенных Штатов объясняется их желанием предупредить вероятные ответные меры со стороны китайского правительства.

Напомним, работа американского консульства в Ухане была приостановлена в январе из-за распространения коронавируса нового типа. Ранее сообщалось, что руководство КНР рассматривает возможность закрытия консульства США в ответ на требование Вашингтона прекратить работу генерального консульства Китая в Хьюстоне.

ЕТ

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