В Совете Европы решили разработать стратегию для украинского телевидения

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23 июля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Телестудия. Фото: pixabay.com

Совет Европы объявил тендер на разработку маркетинговой стратегии для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Согласно инициативе, исполнителям проекта предстоит провести маркетинговый аудит и анализ. В их обязанности войдет «определение нынешнего положения региональных каналов НОТУ», которые будут объединены в единый региональный канал, и «изучение потребностей телезрителей».

Сейчас идет поиск поставщика услуг по разработке маркетинговой стратегии регионального вещания НОТУ на пять лет. К реализации инициативы Совет Европы привлечёт как минимум трех подрядчиков,сумма вознаграждения не должна превышать 55 тысяч евро.